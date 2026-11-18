Forzano il posto di blocco all'alba a Quartucciu e fuggono in auto: arrestati dopo l'inseguimento
Fermati intorno alle 5:30 con il supporto dei militari di Sinnai. Per entrambi scattano i domiciliari in attesa del rito per direttissima
Redazione Sardegna Live
18 novembre, 2026 • 18:48
PHOTO Generica pattuglia dei carabinieri di notte, 06 novembre 2024. NPK ANSA / Carabinieri Bolzano +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++
Non si sono fermati all’alt intimato dai Carabinieri durante un controllo stradale all'alba, lanciandosi in una rapida fuga in auto prima di essere raggiunti e bloccati.
L'episodio è avvenuto intorno alle 5:30 di questa mattina a Quartucciu, dove i militari della Sezione Radiomobile, con il supporto della Stazione di Sinnai, hanno arrestato i due occupanti dell'auto.
Al termine degli accertamenti e delle formalità di rito in caserma, entrambi sono stati accompagnati nelle rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo.