Attentato incendiario a Sassari, distrutta la club house della Polisportiva Ottava: trovata una tanica di benzina
Rogo doloso nella notte: incenerite veranda e cucina, danni per decine di migliaia di euro. I gestori denunciano telefonate minatorie, indaga la Polizia
Redazione Sardegna Live
18 novembre, 2026 • 18:15
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Un attentato incendiario ha distrutto nella notte le strutture della club house della Polisportiva Ottava, nell’omonima borgata a pochi chilometri da Sassari.
Sull'origine dolosa ci sono pochi dubbi: dopo l'intervento dei Vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, è stata trovata una tanica con benzina accanto alla veranda incenerita dal rogo. L'incendio ha distrutto anche parte dei locali cucina e messo completamente fuori uso l'impianto elettrico.
I titolari della polisportiva riferiscono di telefonate minatorie anonime ricevute nell'ultimo periodo. Secondo una prima stima sommaria i danni ammonterebbero a decine di migliaia di euro. Sull’accaduto indaga la Polizia.