L’Arma dei Carabinieri ha diffuso un nuovo avviso per mettere in guardia gli utenti dalla cosiddetta "truffa della foto istantanea" su WhatsApp, un raggiro che fa leva sulla paura e sull'effetto sorpresa per estorcere denaro. Il meccanismo inizia con la ricezione di un messaggio proveniente da un numero sconosciuto, contenente un'immagine sfocata o un file che richiede di essere scaricato per poter essere visualizzato.

Nel momento in cui la vittima clicca per aprire il contenuto, si trova davanti a materiale illegale, nello specifico di natura pedopornografica. Pochi istanti dopo l'apertura del file, scatta la seconda fase del raggiro: l'utente viene contattato tramite chiamata o messaggio e minacciato. I truffatori intimano alla vittima di effettuare immediatamente un bonifico istantaneo, presentandolo come l'unico modo per "evitare conseguenze con la giustizia".

Per non cadere nella trappola, le indicazioni dei Carabinieri sono chiare: non bisogna mai aprire foto, video o link inviati da numeri che non sono salvati nella propria rubrica, né tantomeno cedere alle minacce effettuando pagamenti o bonifici. In caso di ricezione di messaggi sospetti, è fondamentale mantenere la calma e non interagire con il ricattatore.

Chi dovesse imbattersi in questo tentativo di estorsione deve bloccare e segnalare immediatamente il contatto direttamente tramite le impostazioni di WhatsApp. L'Arma invita inoltre i cittadini a rivolgersi alla Stazione dei Carabinieri più vicina o a contattare il Numero Unico di Emergenza 112 per sporgere denuncia, raccomandando di condividere queste informazioni con amici e familiari per aiutarli a evitare rischi e truffe.