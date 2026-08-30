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La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata a La Maddalena per una seconda parentesi di riposo, dopo quella di inizio agosto, prima della ripresa a pieno ritmo dell'agenda governativa.
La premier è sbarcata nell'arcipelago gallurese insieme alla figlia Ginevra per un lungo fine settimana dedicato al relax, mantenendo un profilo sobrio e lontano dai riflettori.
La presidente del Consiglio ha trascorso diverse ore con la sorella Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia, anch'essa presente in Gallura dove ha colto l'occasione per incontrare i rappresentanti locali del partito.