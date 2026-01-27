"I 100 milioni messi dal governo per il ripristino dei danni dopo l'uragano Harry in Sicilia, Calabria e Sardegna sono un vero e proprio insulto a migliaia di persone che hanno perso tutto". Lo scrive sui social Nicola Fratoianni, segretario di Alleanza Verdi e Sinistra.

"La conta dei danni al momento dice che servirebbe più di 1 miliardo di euro. Il governo fa orecchio da mercante. Preferisce buttare a mare 14 miliardi di euro per il giocattolo del ponte di Salvini. 14 miliardi di euro, mi spiego? Vuol dire che quando vogliono i soldi ci sono", prosegue.

E conclude: "Prendano subito tutti i soldi che servono ai cittadini siciliani, calabresi e sardi dalle risorse del ponte per riparare i danni e ripristinare lo stato dei luoghi".