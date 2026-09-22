Il Consiglio regionale della Sardegna tornerà a riunirsi giovedì 1 ottobre alle 10:30. A stabilire l’ordine dei lavori è stata questa mattina la Conferenza dei Capigruppo. La seduta statutaria si aprirà con l’esame del Documento 46, il Documento di economia e finanza regionale 2027-2029 (DEFR).

A seguire saranno discussi il Documento 34, relativo alla Consulta regionale per l’emigrazione e alla proposta di sostituzione di un componente esperto, e il Documento 39, che riguarda la proposta di Piano regionale dei servizi alla persona 2026-2028.

L’Assemblea affronterà quindi la richiesta di istituire una commissione d’inchiesta e di vigilanza sul fenomeno della criminalità organizzata, delle infiltrazioni mafiose e della corruzione in Sardegna.

La seduta proseguirà con l’esame di cinque mozioni. La numero 73, presentata da Cau e più, riguarda l’istituzione di un distretto regionale del sughero. La numero 87, di Orrù e più, chiede il potenziamento e la stabilizzazione della rete regionale dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza.

La mozione 131, di Pizzuto e più, propone il sostegno alla candidatura al premio Nobel per la pace dei bambini della Striscia di Gaza e, attraverso loro, di tutti i bambini vittime delle guerre. Seguono la numero 99, di Fundoni e più, sull’inserimento del dirigente biologo nutrizionista specialista in scienza dell’alimentazione nei PDTA regionali, e la numero 102, di Corrias e più, sul rilancio dell’aeroporto di Tortolì-Arbatax e sull’avvio del percorso per una società di gestione a capitale misto pubblico-privato.