Domenica 1° febbraio è andata in onda la prima puntata di Limba Mission 2 su Rai Sardegna, e il successo è stato immediato. Le protagoniste, Le Lucide, continuano la loro missione per l’unificazione della lingua sarda, conquistando il pubblico: lo share è raddoppiato rispetto alla scorsa stagione, confermando il fascino della serie.

Nella stagione precedente, le Lucide erano state narcotizzate da Torecubeddu, che aveva tradito la missione linguistica per proteggere la Sardegna dalle speculazioni energetiche. Nel nuovo episodio le eroine emergono da una grotta sulla Sella del Diavolo, abbandonate da Su Dimoniu. Intanto Gesucristumìu convoca i dissidenti dell’unificazione e chiede a Torecubeddu di rimediare, liberando così le protagoniste.

Satira, mitologia popolare, critica sociale e riflessione linguistica tornano a intrecciarsi, trasformando il tema della lingua in un racconto collettivo, divertente e visionario. Nei prossimi tre episodi la missione appare più ardua che mai: convincere anche i sardi più scettici a firmare per l’unificazione linguistica, viaggiando tra Calasetta, Carloforte, Alghero, Sassari e la Costa Smeralda, guidate da una mappa misteriosa e dal primo frammento di una scultura magica.

Appuntamento con il secondo episodio domenica 8 febbraio alle 9:35 su Rai 3. Scritto e diretto da Tiziana Troja, con Michela Sale Musio, regia e musica di Andrea Piraz, fotografia di Maurizio Temporin e Paolo Carboni. Produzione Rai, Donatella Meazza, e LucidoSottile, Terra de Punt, Eja Tv.

La prima puntata è disponibile su RaiPlay al seguente link: CLICCA QUI