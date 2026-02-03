Chiara Pili, 29 anni, è la nuova segretaria nazionale dei Giovani Democratici con delega alla Formazione Politica, Politiche Sociali e Educazione. In politica da quando aveva 16 anni, Pili racconta: “Il mio impegno è iniziato nel volontariato da adolescente, con l’Azione Cattolica e la partecipazione ai campi antimafia, in particolare a Scampia. Proprio lì ho compreso in modo profondo quanto la politica, se fatta bene, sia uno strumento al servizio del bene comune. Ho imparato che gestire il potere non è una conquista personale, ma un atto di restituzione: un impegno assunto verso gli altri, non per sé”.

Dalla sua esperienza nasce una visione chiara: non restare a guardare, impegnarsi per il cambiamento e combattere la povertà educativa. “Credo che offrire alle persone gli strumenti per essere sé stesse e per autodeterminarsi nella propria comunità sia uno dei più grandi atti politici e pedagogici che si possano compiere”, spiega. Per Pili, educazione e politica sono due facce della stessa medaglia: responsabilità collettiva e cura degli altri, anche se essere giovane e donna comporta sfide aggiuntive.

Il suo percorso istituzionale è iniziato nel 2015 come consigliera comunale a Quartu Sant’Elena. Successivamente è stata segretaria particolare del sindaco Graziano Milia e candidata alle regionali nel 2024, ottenendo 3.012 preferenze. Attualmente lavora con l’Ufficio di Gabinetto dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente e guida i Giovani Democratici a Cagliari. Laureata in Pedagogia all’Università Cattolica di Milano, Pili porta con sé una combinazione di esperienza politica e passione educativa.