Nella giornata di oggi, martedì 3 febbraio, il nuovo Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro, ing. Salvatore Corrao, ha effettuato visite presso i vertici delle autorità cittadine.



Il primo incontro si è svolto in Prefettura, dove il Comandante è stato accolto dal Prefetto di Nuoro, Dott.ssa Alessandra Nigro. Durante questa occasione, si è discusso dei futuri obiettivi del Comando, con un focus sul rafforzamento dei legami interistituzionali per garantire la sicurezza della popolazione e la protezione del territorio.



Durante la riunione, il Prefetto ha elogiato il lavoro svolto dai Vigili del Fuoco, sia nell'affrontare situazioni di emergenza che nel promuovere la cultura della sicurezza.



Successivamente, il Comandante ha incontrato il Questore di Nuoro, dott. Fortunato Marazzita, il comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Gennaro Cassese, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Col. Giancarlo Sulsenti e il sindaco di Nuoro, Emiliano Fenu.