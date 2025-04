"Siamo felici e orgogliosi di aver presentato mercoledì, nella nostra sede di via Istiritta, il candidato sindaco Emiliano Fenu. Siamo stati i primi a farlo e questo per noi è motivo di grande soddisfazione". Parole di Marilisa Marongiu, segretaria provinciale del Partito Democratico di Nuoro. Il comune barbaricino andrà al voto nel mese di giugno e il Campo largo ha deciso di puntare sull'esponente pentastellato, sino al 2022 senatore e ora deputato.

"I nostri dirigenti hanno sin da subito iniziato a condividere spunti tematici con il candidato sindaco e collaborano fattivamente alla stesura del programma amministrativo. Abbiamo visto entusiasmo, voglia di mettersi in gioco e soprattutto una grande consapevolezza: Nuoro ha bisogno di risposte vere, di progetti condivisi, di una visione forte e concreta - ha proseguito Marongiu - La scelta del candidato sindaco è stata democratica e ponderata. In altre parole la scelta giusta: tutto il Partito Democratico sta convintamente con Emiliano, e qualsiasi voce fuori dal coro non rappresenta il Partito".

"L’onorevole Emiliano Fenu ha fatto una scelta di campo precisa, ha scelto Nuoro, è per questo motivo che Nuoro sceglierà lui. Invito tutti ad una grande mobilitazione progressista che superi le divisioni passate che tanto hanno penalizzato e messo oramai in ginocchio la nostra Città. Il campo largo deve essere la casa di tutti coloro che vogliono lavorare per Nuoro sul solco di una idea di centro sinistra", ha detto il segretario cittadino dei dem Giovani Mossa.

"Un piacere partecipare a questo incontro nella sede del Partito Democratico, solido componente della nostra coalizione. Ci siamo confrontati su temi che tutti noi, da cittadini prima ancora che da politici, viviamo ogni giorno personalmente e per i quali sentiamo la responsabilità di dare risposte vere. La grande affluenza e la qualità delle proposte emerse, dimostrano che c’è voglia di cambiamento, di crescita, di un progetto solido che guardi avanti con concretezza. Nuoro ha un potenziale enorme e per esprimerlo servono azioni mirate e un gruppo capace di unire, di mettere insieme le migliori idee e trasformarle in risultati. Ma soprattutto serve una cosa: unità", queste le parole del candidato sindaco del Campo largo, Emiliano Fenu.