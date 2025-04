Hanno assistito a una violenta lite tra un uomo e una donna in via Roma, a Cagliari, e sono intervenuti, evitando che la situazione degenerasse. Protagonista della vicenda avvenuta ieri una coppia di giovani militari dell’Arma – marito e moglie – che, sebbene liberi dal servizio, non hanno esitato un solo istante a intervenire per fermare un episodio di violenza domestica.

I due militari si sono frapposti tra i due. Secondo quanto accertato dai carabinieri della Stazione di Cagliari-Villanova, intervenuti con una pattuglia a supporto, l’aggressore, un 29enne di origine pakistana residente a Capoterra, al culmine di un acceso diverbio per futili motivi avrebbe colpito al volto la propria compagna convivente.

La donna, visibilmente scossa ma cosciente, è stata soccorsa dal 118. Inizialmente avrebbe rifiutato il trasporto in ospedale, ma è stata informata dai Carabinieri della possibilità di rivolgersi a un centro antiviolenza per ricevere ascolto, protezione e supporto psicologico. L’uomo è stato denunciato per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi.