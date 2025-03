Il 2025 porterà importanti appuntamenti elettorali per la Sardegna, con cinque Comuni chiamati a eleggere i nuovi sindaci. L’unico centro con più di 15.000 abitanti, Nuoro, è tra i comuni coinvolti in queste elezioni, che si terranno l’8 e 9 giugno prossimi. Ad annunciarlo è stata la presidente della Regione, Alessandra Todde, durante il vertice di maggioranza in Consiglio regionale per definire gli ultimi dettagli della manovra Finanziaria.

"Vogliamo che la data delle elezioni coincida con quella dei referendum", ha spiegato Todde, facendo riferimento alla scelta del governo centrale di fissare la data delle elezioni amministrative nazionali per il 25 e 26 maggio. A livello nazionale, infatti, il turno di ballottaggio si terrà l'8 e 9 giugno, insieme alle consultazioni popolari. In Sardegna, invece, si è deciso di posticipare di una settimana, una scelta che offre un’opportunità in più per la partecipazione, ma anche qualche sfida logistica per i Comuni coinvolti.

La decisione non è ancora definitiva, ma sarà formalizzata mercoledì 19, con una delibera che verrà presentata in giunta. Un appuntamento che promette di essere decisivo non solo per i singoli Comuni sardi, ma anche per il quadro politico dell'Isola, in vista delle future sfide amministrative e regionali.