Il centrodestra e il Terzo polo si uniscono per sfidare il centrosinistra alle elezioni comunali di giugno. Nasce così l’Alleanza per Nuoro, una coalizione composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia, SiAmo Nuoro, Azione, Psd’Az, Riformatori, Un’altra Sardegna-Un’altra Nuoro e Lista Ticca.

L’obiettivo è chiaro: dare un governo di centrodestra alla città. "Vogliamo costruire un’amministrazione di responsabilità per far ripartire Nuoro", sottolineano i promotori dell’alleanza. Il prossimo passo sarà la scelta del candidato sindaco, con un incontro tra le delegazioni già fissato per domani.

Si punta su una figura civica, ma il nome non sarà semplice da trovare. Tra i candidati in lizza ci sono Roberto Capelli, promotore del Terzo polo, Francesca Ticca, segretaria generale della Uil Sardegna, Giuliano Sanna, ex assessore e presidente dell’Ordine degli Agronomi, e Giuseppe Luigi Cucca, ex senatore ed ex segretario del Pd, ora in Azione.

"L’indicazione arriverà da Nuoro e non sarà imposta da Cagliari o Roma", precisano dall’alleanza, lanciando una stoccata al centrosinistra e alla candidatura di Emiliano Fenu. L’ufficializzazione del nome, secondo indiscrezioni, non avverrà prima della prossima settimana.