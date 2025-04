Si sono introdotti all’interno di un ufficio annesso al distributore di carburante di viale La Playa, a Cagliari, e hanno rubato i contanti presenti nella cassa per poi scappare. Ma la fuga di due giovani disoccupati di 22 anni è durata pochi minuti.

È successo tutto nella serata di ieri. La segnalazione tempestiva della titolare al 112 ha fatto scattare subito le ricerche dei carabinieri della sezione radiomobile del Norm della compagnia di Cagliari che hanno rintracciato nel giro di pochi minuti i due giovani, già noti alle forze dell’ordine e domiciliati rispettivamente a Olbia e Genova. I due erano all’interno di un supermercato poco distante dal luogo del furto con parte del bottino che è stato restituito alla titolare del distributore.

I due giovani, accusati di furto aggravato in concorso, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Cagliari Villanova, in attesa dell’udienza con rito direttissimo. Le indagini dei militari proseguono per verificare eventuali responsabilità in altri episodi simili avvenuti in zona.