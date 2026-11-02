Due uomini armati e con il volto coperto hanno fatto irruzione nel pomeriggio nell'ufficio postale di Elini, in Ogliastra, riuscendo a impossessarsi del denaro presente nelle casse. I due rapinatori hanno minacciato il personale e si sono fatti consegnare i contanti prima di allontanarsi.

Il bottino, secondo una prima stima, si aggirerebbe intorno ai 15mila euro. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine: carabinieri e polizia di Stato hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'assalto e individuare i responsabili.

L'episodio riporta alla memoria un precedente tentativo di rapina avvenuto nello stesso ufficio postale lo scorso settembre. In quell'occasione, il colpo non era andato a segno e i malviventi erano stati costretti a fuggire senza riuscire a portare via il denaro. Questa volta, invece, l'assalto si è concluso con la fuga dei rapinatori e un bottino stimato in circa 15mila euro.