Il Consiglio dei ministri si è riunito a Palazzo Chigi per esaminare una serie di provvedimenti su più fronti. Al centro della seduta due decreti legge: il primo riguarda la proroga del taglio delle accise sui carburanti, il secondo il cosiddetto Piano casa. Tra i dossier anche un disegno di legge dedicato agli sgomberi.

Sul tavolo del governo figurano inoltre due decreti legislativi: uno sulla parità salariale tra uomini e donne, per cui è atteso il via libera definitivo, e un altro destinato a sostenere e sviluppare il comparto florovivaistico.

Alla riunione prende parte anche la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde. La sua presenza è legata all’esame di alcune delibere relative a procedimenti di valutazione di impatto ambientale su progetti di interesse regionale, oltre che all’opposizione presentata dal Ministero della Cultura e dalla stessa Regione rispetto alla conclusione di una conferenza di servizi.

Al termine del Consiglio è prevista una conferenza stampa con la partecipazione, tra gli altri, della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.