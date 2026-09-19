Sul taglio del bollo auto interviene la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, che contesta le modalità di finanziamento della misura annunciata dal Governo. Il provvedimento prevede dal 2027 l’esenzione per le auto fino a 80 kW e per i motocicli, con una copertura statale indicata in circa 2,3 miliardi di euro.

"Con il taglio del bollo auto abbiamo scoperto un nuovo modo di fare campagna elettorale. La Presidente Meloni annuncia una misura che viene finanziata con i soldi delle Regioni. C'è una cosa che i cittadini sardi devono sapere. Il taglio del bollo significa minori entrate per le Regioni e quindi meno risorse a disposizione per finanziare servizi e politiche regionali. Parliamo di centinaia di milioni di euro che potranno essere sottratti alla programmazione regionale, ai trasporti, alla sanità, alle scuole", afferma Todde.

La presidente della Regione invita quindi a interrogarsi sulle conseguenze della riduzione del gettito e sulle risorse destinate ai servizi regionali.

"È facile annunciare un taglio delle tasse quando i soldi li mettono altri e il conto viene scaricato. Per questo la domanda è molto semplice - osserva Todde - chiedetevi chi paga davvero il taglio del bollo auto e quali servizi dovranno rinunciare a quelle risorse".