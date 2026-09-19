All’Ospedale Binaghi di Cagliari l’ingresso centrale è interdetto e alcune aree sono state transennate per il pericolo di caduta alberi. Per la CISL FP, però, le delimitazioni non possono rappresentare una soluzione definitiva a una situazione che coinvolge sicurezza, manutenzione, decoro e accessibilità.

«Le transenne possono rappresentare una misura temporanea necessaria per garantire la sicurezza, ma non possono diventare la normalità. Stiamo parlando di un presidio ospedaliero frequentato ogni giorno da pazienti, familiari e lavoratori: servono interventi concreti, rapidi e soprattutto definitivi», dichiarano Paola Sarigu, Segretaria Generale CISL FP Cagliari, e Guido Sarritzu, Coordinatore Territoriale Sanità CISL FP.

L’interdizione dell’ingresso centrale costringe gli utenti a percorrere un itinerario alternativo, più lungo e impegnativo. Una difficoltà che, sottolinea il sindacato, pesa in particolare su anziani, persone con disabilità o ridotta mobilità e pazienti fragili.

«Pensiamo alle persone anziane, ai cittadini con disabilità o difficoltà motorie, ai pazienti fragili e a chi arriva in ospedale già in condizioni di sofferenza. Costringerli ad affrontare una salita e un percorso più impegnativo per raggiungere l’ingresso significa aggiungere un ulteriore disagio proprio a chi dovrebbe trovare in una struttura sanitaria la massima accessibilità. Un ospedale deve abbattere le barriere, non crearne di nuove», sottolineano Sarigu e Sarritzu.

La CISL FP chiede un sopralluogo immediato e un piano di interventi con tempi certi, comprendendo alberi, accessi e percorsi pedonali, oltre alla predisposizione di alternative sicure e accessibili.

«Non è sufficiente transennare e deviare gli utenti. Occorre affrontare il problema alla radice e restituire al Binaghi condizioni adeguate di sicurezza, decoro e piena accessibilità. Chiediamo alla Direzione aziendale interventi urgenti e tempi certi per il ripristino dell’ingresso e la messa in sicurezza complessiva dell’area», dichiarano Sarigu e Sarritzu.