Domenica 20 settembre la Sardegna si inserirà in un quadro meteorologico ancora condizionato dal passaggio della perturbazione che nei giorni scorsi ha attraversato l’Italia. Sull’Isola, in base alle informazioni disponibili, non vengono indicati fenomeni temporaleschi specifici, mentre il contesto generale resta caratterizzato da una maggiore variabilità sulle regioni del Centro-Sud e sulle Isole.

La perturbazione, in spostamento verso levante, lascerà progressivamente spazio a condizioni più stabili al Nord, mentre al Centro-Sud potranno svilupparsi nubi e fenomeni soprattutto nelle ore pomeridiane.

I temporali interesseranno in particolare le aree montuose e appenniniche, con possibilità di rovesci localmente intensi e successivi sconfinamenti verso pianure e coste. Le zone segnalate con maggiore attenzione sono Campania, Calabria e settori settentrionali della Sicilia. I fenomeni tenderanno comunque ad attenuarsi in serata.

Sul fronte delle temperature, è previsto un generale rialzo, con valori che in diverse località del Centro-Nord potranno raggiungere i 28-29°C. Per la Sardegna, dunque, la domenica si colloca in un quadro ancora variabile, senza che dalle informazioni disponibili emergano indicazioni di particolari criticità legate ai temporali.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: sabato 19 settembre 2026 - fonte Arpas

Cielo poco nuvoloso per il passaggio di nubi alte, con addensamenti più consistenti sul settore orientale e meridionale e rovesci o temporali isolati con cumulati fino a moderati nel pomeriggio.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo, massime in leggero aumento sul settore nord-occidentale e in diminuzione altrove.

Venti: a regime di brezza.

Mari: mossi sul settore occidentale, poco mossi altrove.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: domenica 20 settembre 2026 - fonte Arpas

Cielo poco nuvoloso con addensamenti più consistenti associati a rovesci o temporali isolati principalmente sul settore meridionale e orientale con cumulati fino a moderati nel pomeriggio.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo, massime in leggero aumento sulla costa settentrionale e in lieve diminuzione su quella meridionale.

Venti: a regime di brezza.

Mari: poco mossi, localmente mossi sul settore occidentale nelle prime ore del mattino.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - fonte Arpas

Le giornate di lunedì e martedì saranno caratterizzate da cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Le temperature tenderanno a un aumento lunedì mentre rimarranno pressoché stazionarie il giorno seguente. I venti soffieranno a regime di brezza. I mari saranno poco mossi.