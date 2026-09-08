Il bando “nuove rotte” della Giunta regionale ha ricevuto questa sera il parere favorevole della commissione Quinta, presieduta da Roberto Li Gioi (Movimento 5 stelle). A maggioranza il parlamentino ha dato il via libera dopo l’audizione dell’assessora Barbara Manca, che ha ricordato come la delibera preveda “in capo dalla Regione il 50 per cento dei costi relativi alle tasse aeroportuali, tanto dello scalo di partenza quanto di quello di arrivo a condizione che la rotta proposta sia in linea con i criteri del regolamento dell’Ue”.

“Con questo bando, che è stato ovviamente sollecitato dalle compagnie aeree, intendiamo semplificare le procedure e gli operatori avranno più finestre temporali per proporre le nuove rotte. E le risposte della Regione saranno più rapide. In linea di massima ogni nuova rotta proposta sarà accettata, se rispetta i requisiti del regolamento Ue” ha spiegato l'assessora.

Dopo il parere la commissione ha ascoltato l’assessora sugli obiettivi di competenza indicati nel Documento di economia e finanza regionale 2027/2029. Per l’esponente della Giunta il Def contiene tra l’altro riferimenti “sull’incremento dell’efficienza del trasporto pubblico, sullo sviluppo delle reti ciclabili e sull’interscambio con il trasporto pubblico, sulle stazioni di ricarica e sul completamento della metro di Cagliari e Sassari oltre che sull’incremento del trasporto marittimo delle merci”. Domani alle 15 la commissione tornerà a riunirsi per esaminare il Def e votarlo.