È iniziato alle ore 14 di lunedì 10 giugno lo spoglio delle elezioni comunali per il rinnovo del sindaco e di conseguenza del Consiglio Comunale. Per le amministrative, in Sardegna sono coinvolti 27 Comuni, di cui cinque sopra i 15mila abitanti: parliamo di Cagliari, Sassari, Alghero, Monserrato, Sinnai.

Sono stati chiamati alle urne anche gli elettori di Sorso, Bosa, Castelsardo, San Gavino Monreale, Serrenti, Villagrande Strisaili, Villanova Monteleone, Guasila, Sarule, Golfo Aranci, Samatzai, Sant’Anna Arresi, Calasetta, Ortueri, Putifigari, Genoni, Magomadas, Esterzili, Illorai, Onanì, Sorradile e Sini.

Città metropolitana di Cagliari

CAGLIARI: eletto sindaco Massimo Zedda

ballottaggio Locci-Picciau

SINNAI, eletta sindaca Maria Barbara Pusceddu

Provincia di Sassari

SASSARI : eletto sindaco Giuseppe Mascia

ALGHERO : eletto sindaco Raimondo Cacciotto

CASTELSARDO: eletta sindaca Maria Lucia Tirotto

GOLFO ARANCI : eletto sindaco Giuseppe Fasolino

ILLORAI : eletto sindaco Gianluca Grande

PUTIFIGARI : eletta sindaca Antonella Contini

SORSO: eletto sindaco Fabrizio Demelas

VILLANOVA MONTELEONE: eletto sindaco Quirico Meloni

Provincia di Nuoro

ONANÌ : eletta sindaca Clara Michelangeli

ORTUERI: eletto sindaco Francesco Carta

SARULE : eletto sindaco Maurizio Sirca

VILLAGRANDE STRISAILI: eletto sindaco Alessio Seoni

Provincia di Oristano

BOSA : eletto sindaco Alfonso Marras

MAGOMADAS : eletto sindaco Angelo Masia

SINI : eletto sindaco Andrea Carracoi

SORRADILE: eletto sindaco Giampaolo Loi

Sud Sardegna