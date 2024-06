Risultati elezioni comunali a Cagliari

Tutti gli aggiornamenti sulle amministrativa a Cagliari. Affluenza alle urne del 55,58%

Di: Redazione Sardegna Live

Occhi puntati su Cagliari, dove cresce l’attesa per conoscere il prossimo sindaco di Cagliari tra Emanuela Corda (Alternativa), Giuseppe Farris (“CiviCA2024), Claudia Ortu (Cagliari Popolare – Alternativa di Classe), Alessandra Zedda (centrodestra) e Massimo Zedda (Campo largo).

Quest’ultimo, stando agli exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, è in vantaggio con un dato compreso tra il tra il 59% e il 63% e potrebbe diventare primo cittadino già al primo turno.

DATI AFFLUENZA A CAGLIARI – Per le Comunali a Cagliari ha votato il 55,58% degli aventi diretti (55,32% maschi, 55,81% femmine), per un totale di 73.542 votanti (33.832 maschi, 39.710 femmine) su 132.312 aventi diritto (61.160 maschi, 71.152 femmine). Per l’elezione del Presidente e del Consiglio della Municipalità di Pirri ha votato il 58.12% (58,17% maschi, 58,07% femmine), per un totale di 14.207 votanti (6.716 maschi, 7.491 femmine) su 24.445 aventi diritto (11546 maschi, 12.899 femmine).

AGGIORNAMENTO ORE 19:00 - Massimo Zedda è ormai il nuovo sindaco di Cagliari, ma manca l'ufficialità dei dati: sul sito del Comune e anche su quello del Governo, le sezioni scrutinate risultano essere ancora 19 su 173, con il candidato del campo largo al 59.57% (3761 voti), Alessandra Zedda al 34.61% (2185 preferenze), Giuseppe Farris al 3.77% (238 voti), Emanuela Corda al 1.17 (74 preferenze) e Claudia Ortu al 0.89% (56 voti).

FRANCESCO AGUS: "MASSIMO SINDACO, CAGLIARI HA VOTATO COL CUORE". "Massimo Zedda è il nuovo sindaco di Cagliari. Cagliari ha scelto di andare oltre. Oltre le polemiche vuote, il tempo perso, le occasioni buttate alle ortiche". Parola del consigliere regionale Francesco Agus, che celebra il successo del suo compagno di partito sulla sfidante Alessandra Zedda alle amministrative del capoluogo sardo (leggi le dichiarazioni).

ORE 18:15 ALESSANDRA ZEDDA CHIAMA MASSIMO ZEDDA -Alessandra Zedda, candidata del centrodestra alle comunali di Cagliari, ammette la sconfitta e chiama il rivale Massimo Zedda del centrosinistra per fargli i complimenti. La telefonata alle 17.58: troppo grande il divario per non riconoscere la sconfitta. "Auguri, un abbraccio, speriamo di lavorare per il bene della città", ha detto Alessandra Zedda, che ha seguito l'esito degli scrutini raccogliendo, in una stanza della sede elettorale di via De Gioannis, i resoconti dei rappresentanti di lista.

DATI SCRUTINIO ORE 17:30 - Quando sono state chiuse 16 sezioni su 173, l'ex sindaco del capoluogo vede salire a poco più di duemila preferenze il distacco da Alessandra Zedda del centrodestra. Massimo Zedda avrebbe già incassato 4.445 preferenza (61,07%), Alessandra Zedda 2.491 (34,22%), Giuseppe Farris 234 (3,21%), Claudia Ortu 56 (0,77%) ed Emanuela Corda 53 (0,73%). Nel frattempo, è arrivato nella sede di via Emilia il candidato sindaco finora in netto vantaggio: al momento Zedda segue lo spoglio in una stanza degli uffici all'ultimo piano, insieme a rappresentanti della coalizione. Da quanto si apprende la lentezza con cui vengono caricati i dati sulla piattaforma del Comune e del Viminale (ufficiali solo 5 sezioni su 173), potrebbe essere dovuta a dubbi di interpretazione nello spoglio delle schede, in particolare per il voto disgiunto.

DATI ORE 16:40 - Tre sezioni scrutinate, secondo i dati pubblicati sulla pagina del Comune, con 301 voti per Massimo Zedda, 106 per Alessandra Zedda, 35 per Giuseppe Farris, 11 per Emanuela Corda e 9 per Claudia Ortu, ma secondo quanto comunicato dai seggi allo staff riunito nel quartier generale elettorale del campo largo, allestito nella sede della Fondazione Berlinguer in via Emilia, invece, salirebbe a 1.265 lo scarto tra Massimo Zedda e Alessandra Zedda.

Il dato risulterebbe dallo spoglio di dodici sezioni su 173: Massimo Zedda sarebbe una 3.161 preferenze contro le 1.896 della candidata del centrodestra.

PRIMI DATI DAI SEGGI ORE 15:00 - Nella sede elettorale del Campo largo, in via Emilia a Cagliari, arrivano le prime comunicazioni dai rappresentanti nei seggi. Al momento sarebbero sette le sezioni scrutinate, tra cui nei quartieri di San Michele, Mulinu Becciu e Quartiere del Sole. Dai dati, ancora troppo parziali e non rappresentativi, il distacco tra Massimo Zedda del campo largo e Alessandra Zedda del centrodestra sarebbe di 800 voti, con 1.801 preferenze per l'ex primo cittadino, dei Progressisti, e 1.011 per la sfidante.