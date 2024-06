Risultati elezioni comunali a Sinnai

L’AFFLUENZA - Per le Comunali a Sinnai ha votato il 57,27% degli aventi diritto

Di: Redazione Sardegna Live

Tre i candidati a sindaco per il Comune di Sinnai, facente capo alla città metropolitana di Cagliari: Aldo Lobina, sostenuto dalla lista civica “Sinnai libera. Noi con voi”, Aurora Cappai, sostenuta da 2 liste civiche “Uniti per Sinnai” e “Alleanza per Sinnai”, e da Forza Italia e infine Maria Barbara Pusceddu, sostenuta da PD, Pro Sinnia - Momento 5 stelle, Progressisti, Centro popolare, Sinnai 360 gradi e Orizzonte Comune.

VINCE IL CENTROSINISTRA. Il centrosinistra conserva la guida del municipio con la candidata del campo largo Maria Barbara Pusceddu che centra la vittoria con il 61,68% dei voti (5.180). Alle sue spalle la candidata del centrodestra Aurora Cappai ferma al 30,39% (2.552 voti) e Aldo Lobina con la lista Sinnai Libera al 7,93% (666 voti).