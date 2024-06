San Gavino Monreale. L’avvocato Stefano Altea è il nuovo sindaco

Primo cittadino pronto a “un cambiamento radicale”

Di: Redazione Sardegna Live

È Stefano Altea il nuovo sindaco di San Gavino Monreale (Sud Sardegna). I cittadini hanno scelto di riporre la fiducia nell’avvocato di 44anni, già consigliere comunale di minoranza. Altea, sostenuto dalla lista “San Gavino Monreale - Città Futura” ha battuto la concorrenza conquistando il 41,31% delle preferenze. I due sfidanti, l’assessore uscente Bebo Casu, candidato con la lista “Civico 24-29”, e Nicola Ennas, ex vicesindaco, candidato con la lista “San Gavino al Centro”, si sono fermati rispettivamente al 34,91% e al 23,78%.

“La nostra lista elettorale è il prodotto di un lavoro di oltre tre anni”, aveva spiegato in campagna elettorale il neo sindaco. “Il nostro Comune – aveva sottolineato - deve essere guidato da persone non solo competenti nei vari ambiti dell’amministrazione, ma anche da una forte adesione ai principi di democraticità, solidarietà, parità di trattamento e gestione equa ed efficiente delle risorse pubbliche. Crediamo che la nostra comunità possieda tutte le potenzialità per ricoprire un ruolo centrale nel territorio, diventando un luogo attrattivo per investimenti, attività e famiglie”.