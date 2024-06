Risultati elezioni comunali a Monserrato: al ballottaggio Locci-Picciau

L’AFFLUENZA - Per le Comunali a Monserrato ha votato il 46,05 degli aventi diritto

Di: Redazione Sardegna Live

Quattro i candidati a sindaco per il Comune di Monserrato: il primo cittadino uscente Tomaso Locci con tre civiche, Monserrato Libera, Monserrato Futura e Monserrato Metropolitana, Alberto Corda per il centrodestra con quattro liste a sostegno della sua candidatura ossia Riformatori, Fratelli d'Italia, Alleanza Sardegna e Civitas Monserrato, poi Efisio Sanna con Pd e due civiche, Adesso Sardegna e Cultura è libertà e infine Valentina Picciau, attuale consigliera di minoranza, per i cinquestelle. Campo largo quindi diviso nel Comune della città metropolitana di Cagliari.

RISULTATI - A Monserrato i cittadini sono chiamati nuovamente alle urne domenica 23 giugno a partire dalle ore 7 e fino alle 23 e di lunedì 24 giugno dalle 7 alle 15. Nessun candidato, infatti, ha conquistato la maggioranza assoluta. La sfida a due sarà tra Tomaso Locci, che ha ottenuto il 40,20%, e Valentina Picciau, ferma al 21,58%.