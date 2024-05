World Championship Series a Cagliari: tre donne a Parigi

Tre donne parteciperanno ai giochi olimpici di Parigi 2024

Di: Redazione Sardegna Live

Ilaria Zane, Verena Steinhauser, Bianca Seregni e Alice Betto, fra queste donne ci sono le tre che parteciperanno ai giochi olimpici di Parigi 2024 dopo che l' Italia ha ottenuto anche il terzo pass femminile alle World Triathlon Championship Series di Cagliari .

Per la seconda Olimpiade consecutiva l'Italia schiererà cinque atleti complessivamente, tre donne e due uomini - insieme a colossi come Gran Bretagna, Stati Uniti e Australia - su sei possibili (solo Francia e Germania avranno la massima rappresentanza). E francese è proprio la vincitrice del Wtcs Cagliari 2024, Cassandre Beaugrand (col tempo di 01:47:25), che ha preceduto la tedesca Lisa Tertsch e l'inglese Beth Potter.

Quattro le azzurre schierate sul lungomare del Poetto del capoluogo sardo - che per il terzo anno ha ospitato la tappa italiana di World Triathlon Championship Series - Verena Steinhauser, Bianca Seregni, Ilaria Zane e Alice Betto. A tagliare per prima il traguardo è stata Steinhauser, atleta delle Fiamme Oro, che ha chiuso in 13/a posizione con un tempo di 1:48:34. Diciottesima Bianca Seregni, in 1:49:23. Si sono ritirati invece Alice Betto e Ilaria Zane, rispettivamente nella frazione bici e corsa dopo aver accusato dei piccoli colpi di calore.

" Dopo aver qualificato due uomini, oggi abbiamo anche la terza donna e avremo cinque atleti a Parigi. Siamo riusciti a farlo in casa dimostrando al mondo la qualità assoluta che l'Italia del triathlon ha acquistato in questi anni nella gara più attesa della stagione prima delle Olimpiadi - ha detto il presidente Fitri Riccardo Giubilei - Un grazie particolare va alle ragazze e ai ragazzi che hanno realizzato l'impresa di portare la nostra federazione a essere protagonista ai Giochi di Parigi, anche con la qualifica della staffetta, dopo tre anni di obbligatorio in salita ”.