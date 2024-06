Il 29 giugno c’è il Sardegna Pride: ecco il percorso

Alle 17 il ritrovo al Parco della Musica per la partenza del corteo

Di: Redazione Sardegna Live - foto Sardegna Pride (Facebook)

Meno di due settimane al Sardegna Pride, in programma il 29 giugno a Cagliari. Si stima che anche quest’anno in città arriveranno migliaia di persone in città per la manifestazione annuale per le libertà e i diritti di persone Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender, Queer, Intersessuali, Asessuali.

Lo scorso 17 maggio ha preso il via la Queeresima, un mese di eventi e appuntamenti per i diritti Lgbt in vista dell’appuntamento clou del 29 giugno.

Intanto gli organizzatori hanno reso noto il percorso. Concentramento alle 17 al Parco della Musica, poi circa un’ora dopo la partenza con il corteo che attraverserà via Bacaredda (consigliata come punto di partenza per persone con mobilità ridotta), poi ancora il Mercato, piazza San Benedetto per poi arrivare in via Dante con ritorno al parco e festa finale.