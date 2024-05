A Cagliari la finale del Sardegna Open: Musetti sfida Navone

Alle 17:30 la sfida fra l'azzurro e l'argentino valevole per la vittoria del Challenger di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live - Foto Francesco Panunzio per Sardegna Open

Non sarà tutta azzurra la finale del Sardegna Open questo pomeriggio a Cagliari, dove a sfidare Musetti sarà l'argentino Navone. Il sudamericano ha infatti sconfitto l'italiano Darderi, raggiungendo il giovane tennista carrarino che poco prima aveva sconfitto il colombiano Galan.

Così alle 17:30 i due si contenderanno il Challenger di Cagliari. Una vittoria netta, ieri, quella di Musetti, che ha deliziato il pubblico cagliaritano col suo tennis strappando gli applausi scroscianti degli spettatori presenti al complesso di Monte Urpinu.

"Questa finale è la prova che il lavoro paga - ha detto Musetti -. Era da molto tempo che non giocavo a livello Challenger, ma sono disposto a farlo per raccogliere sensazioni positive per i prossimi tornei, Roma in primis".

Per conquistare il trofeo servirà superare la concorrenza di Navone, che nelle ultime settimane ha scalato il ranking Atp passando in un anno dalla 240esima posizione fino alla 41esima. Niente da fare per Navone, eliminato in due set.