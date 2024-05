Ranieri: "Cagliari gagliardo per un risultato pieno"

La squadra in ritiro da stasera per la sfida salvezza col Sassuolo

Di: Redazione Sardegna Live

"Una partita gagliarda per il risultato pieno: tutti i tifosi devono essere con noi come contro il Bari". Claudio Ranieri è in pieno clima playoff in vista della gara spareggio di domenica a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

A partire dalle 12.30, il Cagliari proverà a confermare la permanenza in Serie A senza rinviare l'appuntamento all'ultima di campionato in casa con la Fiorentina.

Per trovare concentrazione per la partita, da stasera, su richiesta della squadra, tutti in ritiro ad Assemini. Poi la partenza a Reggio Emilia. Out sino alla fine del torneo solo Jankto e Makoumbou.

"La squadra è carica mentalmente e fisicamente - ha detto il tecnico nella conferenza stampa dell'antivigilia -. Era già carica da sola, ma nell'allenamento alla Domus a porte aperte i tifosi ci hanno dato un'ulteriore spinta: abbiamo garantito che noi lotteremo fino alla fine. Noi in ogni gara cerchiamo di fare il possibile, ma i ragazzi non sono macchine, possono anche sbagliare approccio. Poi sta a me intervenire, ma dobbiamo rendere orgogliosi i nostri tifosi".

Venduti già 3.100 biglietti del settore ospiti. "Questo ci darà ancora più forza, coraggio e motivazione", chiarisce Ranieri. Polemiche sul calendario: "Non è giusto - spiega Ranieri - che uno giochi conoscendo il risultato degli altri: per queste tre giornate le squadre coinvolte nella lotta salvezza avrebbero dovuto giocare contemporaneamente".

Il Sassuolo, per il tecnico romani, "è una squadra con ottima qualità, non abituata a stare in quella posizione di classifica. Noi dovremo fare la nostra partita, rispettandoli, giocando una partita vibrante, forte, con determinazione e qualità. Non dovremo essere timidi, ma propositivi. Meno timidi rispetto alla gara con il Milan. Rispetto poi alla gara di andata, oltre a cambiare alcuni interpreti, il Sassuolo potrebbe cambiare modulo di gioco: quello consueto o quello utilizzato maggiormente dal loro tecnico Ballardini. Siamo pronti ad entrambe le situazioni".

Ranieri si affida anche ai veterani. Non necessariamente dal primo minuto: "Mancosu è rientrato, anche se non ha ancora ovviamente i novanta minuti. Sappiamo quanto sia importante Viola, averlo ritrovato ci dà ancora più forza. Pavoletti? Se avrò bisogno di lui ci sarà", assicura.