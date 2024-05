Il Sassuolo batte l'Inter e infiamma la lotta salvezza, oggi il Cagliari

Gli emiliani sembravano praticamente spacciati, ma si riportano in scia. Oggi i sardi col Lecce a caccia di una "fuga salvezza"

Di: Redazione Sardegna Live

Sembrava quasi tagliato fuori dalla lotta salvezza, invece il Sassuolo con un colpo di coda si rimette di prepotenza in gioco battendo ancora una volta l'Inter. Gli emiliani sono l'unica squadra ad aver battuto la capolista in campionato, e lo hanno fatto per ben due volte questa stagione. Un piccolo record che tiene in vita i neroverdi, adesso a pari punti con l'Udinese terzultima.

Non una buona notizia per il Cagliari, che adesso ha un'altra rivale con cui contendere la salvezza. Anche se i rossoblù devono ancora giocare, infatti, distano solo di tre lunghezze sul Sassuolo penultimo. Fondamentale, in questo senso, sarà la sfida di oggi all'Unipol Domus col Lecce, che precede in classifica proprio i sardi.

Per Nandez e compagni obiettivo tre punti, per non complicare il cammino e avvicinare la salvezza. Rimane serratissima la lotta nei bassifondi, con almeno sei squadre coinvolte: dietro ai rossoblù inseguono Hellas Verona, Empoli e Frosinone a -1, poi appunto Udinese e Sassuolo a -3, davanti al Cagliari il Lecce gode invece di maggiore tranquillità, con 7 punti di vantaggio sulla terzultima.

Saranno 90 minuti decisivi alla Domus: per il Cagliari una missione possibile davanti al pubblico di casa.