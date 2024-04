Promozione: l'Alghero gioca in anticipo sul campo del Coghinas

La formazione giallorossa proverà a vincere per portarsi provvisoriamente in testa alla classifica

Di: Redazione Sardegna Live

L’Alghero gioca in anticipo e nella 28ª giornata del girone B di Promozione farà visita a una delle sorprese del campionato. Domani, sabato 6 aprile, alle 16 è in programma il match contro il Coghinas.

Con 39 punti i prossimi avversari dell’Alghero si trovano proprio a ridosso delle formazioni attualmente in lotta per il salto di categoria, seppure con 19 lunghezze di ritardo, e sono reduci da una striscia positiva. La squadra di mister Giandon viene da tre successi consecutivi e proverà a mettere a segno un altro “colpo” in trasferta per sorpassare almeno provvisoriamente la coppia di testa Nuorese-Usinese e guardare tutti dall’alto.

«Stiamo entrando nel rush finale di questo campionato, ora più che mai le energie mentali e fisiche ma soprattutto le motivazioni fanno la differenza. Sabato affrontiamo il Coghinas, squadra quadrata e ben allenata che ha pagato caro un inizio altalenante. Sarà per noi un’altra gara nella quale dovremo dimostrare di voler raggiungere l’obiettivo» afferma l’allenatore giallorosso Gian Marco Giandon che per il match di domani dovrà fare a meno degli squalificati Marco Urgias e Francesco Dore e degli infortunati Roberto Sini, Antonio Secchi e Giacomo Pinna. Rientra dopo aver scontato il turno di squalifica Giuseppe Meloni.