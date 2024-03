Cesena a un passo dalla promozione. Torres: il secondo posto non è in pericolo

Un successo oggi garantirebbe ai cavallucci marini la meritata vittoria del campionato. Per i rossoblù, nonostante la sconfitta, bastano pochi punti per assicurarsi il secondo posto

Di: Giammaria Lavena

Con la sconfitta della Torres a Gubbio, già questo pomeriggio il Cesena potrebbe festeggiare la promozione. Un successo in casa col Pescara garantirebbe infatti ai cavallucci marini la matematica vittoria del campionato. Questione di tempo, comunque, visto che anche in caso di sconfitta i bianconeri rimarrebbero saldamente al comando, a +11 sui torresini.

Per i rossoblù una battuta d’arresto, dopo otto risultati utili consecutivi, che non mina comunque le certezze acquisite nel corso della stagione, e soprattutto le garanzie di secondo posto, che rimane saldamente nelle mani dei sassaresi. Numeri alla mano, basterebbero infatti 5 punti sui 12 disponibili per avere la matematica certezza, ma in caso di passi falsi della Carrarese anche meno.

Già la prossima settimana, la gara con la Fermana fanalino di coda può avvicinare sensibilmente i rossoblù all’obiettivo. Comunque vada il 21 aprile a Sassari sarà una festa e un pomeriggio di grande calcio, quando al Vanni Sanna arriverà il Cesena in una sfida che più che in termini di classifica verrà pesata per il prestigio delle due avversarie in campo.

Certo, servirà tenere la guardia alta da parte dei ragazzi di Alfonso Greco, che nel corso della stagione hanno saputo splendidamente cavalcare l’onda dell’entusiasmo, ma che hanno dimostrato anche grande carattere riuscendo a risalire la china dopo un periodo estremamente negativo.

Niente da recriminare, dunque. Già in queste settimane ci sarà da preparare mentalmente i playoff, visto che al termine della stagione "regolare" i sassaresi rimarranno fermi un paio di settimane, prima di inserirsi nella corsa al quarto posto utile per la promozione, dove soltanto una avrà la meglio sulle altre. E la Torres ha tutte le intenzioni di arrivare fino in fondo. 

