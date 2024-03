Pallavolo. Prosegue la rincorsa salvezza dell’Hermaea Olbia

A caccia di tre punti contro l'ultima in classifica per conquistare la salvezza

Di: Redazione Sardegna Live

Un’altra gara da non sbagliare. Lungo il suo cammino nella Poule Salvezza della Serie A2 Femminile, l'Hermaea incrocia nuovamente le armi con la Sirdeco Volley Pescara, di scena al Geopalace domenica alle 16.30 (arbitri Usai e Faia) per la 3/a giornata di ritorno.

Contro la formazione ultima in classifica, fin qui sempre sconfitta in 25 gare, le aquile tavolarine cercano tre punti che potrebbero valere il sorpasso sulla Vtb Fcredil Bologna, attualmente quinta (e dunque virtualmente salva) nella classifica della seconda fase.

Reduci dal successo esterno al tie break contro Soverato, le biancoblù vogliono un altro risultato positivo che possa permettere di approcciare gli ultimi due impegni stagionali, probabilmente decisivi, contro Padova e Bologna.

Nel match d'andata, disputato a Montesilvano lo scorso 11 febbraio, l'Hermaea si impose in 3 set (25-16, 25-22, 25-17) con 17 punti di Bianca Orlandi, MVP della gara.

Bianca Orlandi: “Nelle condizioni in cui siamo, non possiamo permetterci di sottovalutare nessuna partita. Metteremo il nostro 100% in campo per portare a casa la partita nel migliore dei modi. Della gara d’andata ricordo un secondo set con delle difficoltà da parte nostra, dovute principalmente al servizio e alla difesa di Pescara. Stiamo cercando di focalizzarci su di noi e pensare partita per partita a portare a casa punti”.