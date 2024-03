Torres, secondo posto da proteggere. L'Olbia tenta il colpo di coda

Il punto sulla stagione di Torres e Olbia: a sei partite dal termine le compagini sarde vivono due momenti totalmente differenti, con obiettivi di eguale importanza

Di: Giammaria Lavena

C’è un tesoro da proteggere in casa Torres. Un gruzzoletto racimolato nel tempo, che consiste adesso nei 9 punti di vantaggio sulla Carrarese terza. Il pareggio ad Ancona ha leggermente assottigliato le distanze fra sardi e toscani, che con il successo di misura sulla Juventus Next Gen hanno rosicchiato due punti. Ma non preoccupa il risultato al Del Conero, un punto che impreziosisce il filotto di prestazioni vincenti, dopo i sei successi consecutivi dei torresini.

Sei anche le partite restanti al termine della stagione “regolare”, prima del lungo percorso che porterà al verdetto sulla vincitrice dei playoff. Per i rossoblù un calendario variegato, fra Fermana fanalino di coda e Cesena capolista: potrebbe bastare vincere almeno la metà delle partite per assicurarsi il secondo gradino del podio, anche meno in caso di passi falsi della Carrarese. Dando ormai per assodato il successo finale dei bianconeri, la sfida fra le prime due della classe al Vanni Sanna, il prossimo 21 aprile, potrebbe arrivare a conti già fatti.

Discorso diverso per l’Olbia: domenica scorsa i bianchi si sono esibiti in una delle migliori prestazioni stagionali. Il pesante successo nello scontro diretto con la Recanatese (4-1) alimenta le speranze di salvezza dei galluresi, che al momento occupano il penultimo gradino del tabellone, a +3 sulla Fermana. Il 19esimo posto, ultimo disponibile nella lotta playout, è lo specchio di una stagione sotto le aspettative, nei risultati e nelle prestazioni.

Nello sprint finale un calendario insidioso per Ragatzu e compagni: Perugia e Pontedera gli ostacoli maggiori, fondamentale invece il prossimo scontro col Sestri Levante 15esimo. Proprio sull’attaccante cagliaritano sono risposte tante delle speranze olbiesi: anche per lui una stagione sottotono, ma nell’ultimo turno è arrivata la doppietta.

Percorsi e classifiche opposti per le due sarde in competizione nel Girone B di serie C: i turritani sempre più vicini a confermare l’eccellente seconda posizione, i bianchi a caccia di punti per provare a risalire dalle sabbie mobili. Poche settimane ancora, poi i verdetti finali di una stagione ricca di sorprese, che sembra avere ancora tanto da raccontare.

Foto: @seftorresofficial @olbiacalcio1905