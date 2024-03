Empoli-Cagliari 0-1, Jankto regala la prima vittoria in trasferta della stagione

Tre punti fondamentali in ottica salvezza per la squadra di Ranieri

Di: Marco Orrù

Vittoria brutta, sporca e cattiva per il Cagliari ma pur sempre vittoria e tre punti fondamentali in chiave salvezza. È Jankto a regalare i tre punti ai rossoblù al termine di una partita sofferta ma portata a casa con la grinta. È la prima vittoria stagionale in trasferta ed è il giusto viatico per la volata salvezza.

LA CRONACA

Ranieri, per la prima volta in stagione, conferma gli undici della giornata precedente: Scuffet in porta, Nandez e Augello sulle fasce, Mina e Dossena centrali, Deiola con Makoumbou cerniera centrale di centrocampo, con Gaetano più avanti insieme a Jankto e Luvumbo dietro l’unica punta Lapadula.

La partita la fa l’Empoli mentre il Cagliari gioca di rimessa anche se nel primo quarto d’ora non ci sono occasioni rilevanti né da una parte né dall’altra. Al 17’ i toscani si fanno pericolosi: Cambiaghi lanciato in profondità calcia alla sinistra di Scuffet e prende il palo, sulla respinta arriva Maleh ma il portiere rossoblù è attento e respinge il pericolo. Il Cagliari non reagisce e addirittura deve anche fare a meno alla mezz’ora di Luvumbo che si accascia a terra infortunato dopo uno scatto: dentro Zappa con Nandez che avanza di posizione. Al 35’ cross di Ismajli e colpo di testa di Destro che finisce a lato. Al 43’ Lapadula tenta una rovesciata in area, ma colpisce Luperto, la palla finisce a Mina che sotto porta calcia addosso a Caprile, ma nel frattempo l’arbitro aveva fermato il gioco per il fallo del centravanti rossoblù. Al 44’ è ben più pericoloso il Cagliari ancora con Lapadula che di testa sul primo palo impegna severamente Caprile che è ancora attento. Il primo tempo si chiude così.

Nessun cambio all’intervallo. Subito l’Empoli in avanti dopo due minuti con Cambiaghi, sterzata e tiro deviato che finisce a Cancellieri ma Scuffet è pronto e reattivo nell’uscita bassa. Al 62’ gli azzurri passano in vantaggio: Marin mette in mezzo, Walukiewicz di testa, Scuffet respinge, ma arriva Cacace sulla respinta e fa secco il portiere rossoblù; il Var però annulla per fuorigioco e si resta sullo 0-0. Al 69’ è il Cagliari a passare in vantaggio: incursione in area di Zappa, palla dietro per Nandez che calcia, Caprile respinge e Jankto arriva a piazzarla per il gol del vantaggio rossoblù. Dentro Azzi e Wieteska per Augello e Jankto, Cagliari che passa al 3-5-2. Assalto dell’Empoli. All’82’ Niang sfugge a Dossena ma il neo entrato, l’ex Cerri, non ne approfitta. Partita nervosissima nel finale e molto accesa. All’87 fuori Lapadula e Gaetano, dentro Mutandwa e Shomurodov. Otto minuti di recupero. Il Cagliari si difende a spada tratta, mentre l’Empoli alla ricerca del pareggio. Al 96’ Scuffet miracoloso su una conclusione ravvicinata di Pezzella. Sul calcio d’angolo seguente colpo di testa di Isnajli e palla alta. È l’ultima occasione della partita!