Serie A: la polizia trova a Cagliari un bengala e una mazza

Un manico di un piccone, una mazza da baseball e alcuni grossi petardi nascosti prima di Cagliari-Napoli

Di: Redazione Sardegna Live

Un manico di un piccone, una mazza da baseball e alcuni artifici pirotecnici tipo "bengala". Sono le "armi" nascoste sotto alcuni veicoli in sosta e scovate dalla Polizia durante i controlli per evitare scontri tra i tifosi di Cagliari e Napoli, in vista del match di Serie A di questo pomeriggio.

Materiale, spiega la Questura, potenzialmente idoneo a commettere attività illecite. La provenienza è al vaglio degli investigatori.

La polizia parla di ripetuti tentativi delle opposte tifoserie di entrare in contatto per regolare i conti. Tutti, spiega, scongiurati grazie a un piano che sin dalla mattinata ha coinvolto le forze dell'ordine anche con l'utilizzo dell'elicottero del VII Reparto Volo della Polizia di Stato che ha video ripreso, dall'alto, tutti i movimenti della tifoseria ospite e di quella locale.