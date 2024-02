"Se il problema sono io mi dimetto", giocatori e dirigenza con Ranieri

Dopo la sconfitta con la Lazio confronto del tecnico coi giocatori: massima fiducia di tutta la squadra

Di: Redazione Sardegna Live

Momento difficile in casa Cagliari. Per i rossoblù con la Lazio è arrivata la quarta sconfitta consecutiva in campionato. Un filotto negativo arrivato dopo la bella prestazione col Bologna, che sembrava poter rilanciare la squadra di Ranieri ma che invece non è bastata a raddrizzare il campionato disastroso dei cagliaritani.

Proprio al termine della gara all'Unipol Domus, il tecnico capitolino avrebbe avuto un confronto coi suoi giocatori: Ranieri avrebbe chiesto un chiarimento ai suoi ragazzi. "Se il problema sono io, ditelo e mi dimetto", sarebbe stato, in breve, il concetto espresso dall'allenatore. A quanto si apprende, però, la squadra avrebbe manifestato piena fiducia.

Una fiducia ribadita dallo stesso presidente Giulini: "E' colui che più di chiunque altro ci può aiutare: non si tratta di riconoscenza - ha chiarito -, lui e lo staff ci porteranno fuori da questa situazione. Nessuno tiene come lui qui dentro a questa salvezza".

Pieno sostegno, dunque, da parti di giocatori e dirigenza: si prosegue con Claudio Ranieri, arrivato un anno fa in terra sarda e artefice di una vera e propria impresa l'anno scorso. Anche quest'anno il tecnico vuole portare a termine un'ardua missione, ma per farlo servirà il massimo impegno da parte di tutti.