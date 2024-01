Gigi Riva: per Cagliari-Torino maglia dello scudetto senza sponsor

Chiesta l'autorizzazione per casacca celebrativa senza sponsor, come negli anni Settanta

Di: Redazione Sardegna Live

Inoltrata la richiesta di autorizzazione per poter utilizzare, nel prossimo incontro Cagliari-Torino, una maglia bianca senza sponsor; una maglia proprio come quelle che indossava Gigi Riva.

Ma il Cagliari è pronto a scendere in campo venerdì notte alla Domus contro il Torino con una casacca anni Settanta per onorare ancora il grande bomber rossoblù, scomparso lunedì 22.

Di sicuro Dossena e compagni giocheranno con il lutto al braccio. Previsto anche un minuto di silenzio prima del fischio di avvio. Le curve stanno allestendo una scenografia speciale per celebrare Rombo di Tuono: tutto ancora top secret.

Altre iniziative in preparazione - Intanto ha raggiunto oltre duemila firme la petizione per cambiare il nome al Largo Carlo Felice trasformandolo in Largo Gigi Riva.

Nel frattempo, anche le scuole di Cagliari hanno organizzato un ricordo per omaggiare il campione rossoblù e della Nazionale: tra le tante iniziative in via Castiglione, alle elementari disegni sui muri realizzati dai piccoli alunni, mentre nella media Foscolo è stata organizzata una giornata rossoblù con l'invito a tutti gli studenti di indossare qualche capo di abbigliamento con i colori sociali del club.