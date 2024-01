Ranieri saluta Riva: "Sono sconvolto, è un giorno tristissimo"

Le parole del tecnico rossoblù: "Pochi minuti prima della finale di Bari mi chiamò: 'Ricorda ai ragazzi che dietro di loro c'è tutta la Sardegna'"

Di: Redazione Sardegna Live

"E' la notizia che non avrei mai voluto apprendere: mi ha colto alla sprovvista, sconvolto, sono senza parole. La scomparsa di Gigi lascia in tutti noi un vuoto incolmabile. Il calciatore lo hanno conosciuto tutti, io ho avuto il privilegio di apprezzare anche la persona: un uomo tutto d'un pezzo, serio e leale come pochi". Sono le parole di Claudio Ranieri nel ricordare Gigi Riva, scomparso ieri sera all'età di 79 anni.

"Quando arrivai a Cagliari la prima volta 36 anni fa - racconta -, fu tra le persone che da subito mi furono più vicine, con la sua discrezione e riservatezza. Il legame è sempre rimasto. Quando ho avuto la possibilità di ritornare qui, sentire quelle parole 'Claudio è uno di noi' mi hanno commosso, fatto sentire speciale. Penso ora allo scorso giugno. Pochi minuti prima della finale di Bari, quando eravamo negli spogliatoi, mi chiamò per chiedermi di portare il suo messaggio di incoraggiamento alla squadra: 'Ricorda ai ragazzi che dietro di loro c'è tutta la Sardegna'".

"Non ci sentivamo spesso: gli auguri per il suo compleanno, l'ultima volta a Natale. Lo rispettavo tanto, sapevo che per noi lui ci sarebbe sempre stato. Oggi è un giorno tristissimo. Mando un grande abbraccio a tutta la sua famiglia. Ciao Gigi", conclude Ranieri.