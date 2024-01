Frattura al piede, il Cagliari perde anche Oristanio

Per Ranieri sempre più emergenza attacco, a disposizione solo Petagna e Pavoletti

Di: Redazione Sardegna Live, foto Instagram @gaetano_oristanio

Un altro infortunio in attacco per il Cagliari: Gaetano Oristanio dovrà stare fermo almeno un mese e mezzo a causa di una botta subita sabato a Lecce. L'ex Inter aveva stretto i denti e nella ripresa aveva realizzato la rete del pareggio, ma il trauma che ne è conseguito non era trascurabile.

Il dolore, infatti, non se ne era andato: il giocatore è stato quindi sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato la frattura composta del quinto metatarso del piede destro.

Altra tegola, dunque, per mister Ranieri dopo gli stop di Shomurodov (frattura al piede), Lapadula (costole) e la partenza di Luvumbo in Coppa d'Africa. Anche Pavoletti non è al meglio per una botta al piede.

Davanti rimangono a disposizione solo Petagna e Pereiro, quest'ultimo con le valigie pronte, destinazione Terni. Ma a questo punto il Cagliari forse congelerà il suo passaggio alla Ternana. E cercherà un altro attaccante: nei giorni scorsi è circolato il nome di Defrel, ma non è l'unico obiettivo.