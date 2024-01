Calcio: Cagliari eliminato dalla Coppa, è emergenza attacco

Ranieri chiede scusa a tifosi: "A Lecce bisogna lottare"

Di: Redazione Sardegna Live

Cagliari sconfitto 4-1 contro il Milan ed eliminato dalla Coppa Italia. Ranieri a fine gara appare preoccupato. "Il risultato è giusto perché noi dopo il primo gol ci siamo sciolti. Chi gioca meno ha avuto un'opportunità, ma mi aspettavo qualcosa di più, non la hanno sfruttata. Dopo il primo gol abbiamo perso la libertà mentale, abbiamo iniziato giocando bene e dovevamo continuare così. Chiedo scusa ai tifosi".

Ora testa alla partita di sabato a Lecce. Ma il mister, che aveva in rosa sei attaccanti (più Pereiro e Desogus mai utilizzati in campionato), se ne ritrova appena tre per tutto gennaio: Lapadula ha due costole fratturate e dovrà stare fermo almeno due settimane, Shomurodov, operato al piede, tornerà a febbraio, Luvumbo è partito per la Coppa d'Africa. Restano a disposizione Pavoletti, Petagna e Oristanio.