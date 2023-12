Verona-Cagliari 2-0, espulsione di Makoumbou e i rossoblù affondano

L'Hellas vince al Bentegodi grazie ai gol di Ngonge e Djuric

Di: Marco Orrù

Pesante sconfitta per il Cagliari a Verona. L’Hellas vince 2-0 coi gol di Ngonge e Djuric nel finale, ma i rossoblù devono recriminare per aver avuto diverse occasioni nel primo tempo e per essere rimasti in dieci a inizio ripresa a causa dell’espulsione di Makoumbou. Da lì in poi la partita è girata in favore dei padroni di casa che hanno portato a casa tre punti fondamentali.

LA CRONACA

Cagliari in campo con l’ennesima formazione diversa: 3-5-2 con Scuffet in porta, linea difensiva composta da Goldaniga, Dossena e Hatzidiakos, Nandez e Augello sulle fasce, Makoumbou e Prati in mezzo, Villa che balla tra la linea di centrocampo e la trequarti, con Oristanio e Pavoletti davanti.

Cagliari subito in attacco alla ricerca del gol tanto che la prima chance del match è rossoblù: all’8’ Pavoletti lancia Nandez in profondità, ma l’uruguaiano invece di attaccare la palla la fa sfilare di quel tanto che lo obbliga ad un diagonale difficile che si spegne sul fondo. Rossoblù che continuano ad attaccare e all’11’ prendono un palo con Prati: il centrocampista da fuori scarica un destro che Montipò devia di quel tanto che la palla sbatte sul legno e torna in campo, spazzata via da Hongla. Al 15’ ancora Nandez ha l’occasione del gol del vantaggio ma il suo pallonetto a tu per tu con Montipò finisce di pochissimo a lato: terza chance nel primo quarto d’ora per i rossoblù! Al 22’ Oristanio si prepara bene la conclusione col sinistro ma il suo tiro finisce completamente fuori lo specchio della porta. Al 26’ calcio d’angolo di Viola, Montipò va a vuoto, arriva Dossena che si allunga ma tocca la palla con la mano, peraltro mandando fuori, era comunque un’altra importante opportunità per fare gol. Al 28’ si fa vedere anche il Verona, botta da fuori di Suslov, Scuffet si allunga e devia in corner. Al 38’ il Cagliari va in vantaggio con un colpo di testa di Goldaniga, ma l’arbitro annulla per fuorigioco su segnalazione del guardalinee, anche il Var conferma. Dopo un minuto di recupero il primo tempo finisce cosi.

La ripresa si apre dopo sei minuti con l’espulsione di Makoumbou per doppia ammonizione! Cagliari in dieci. Al 53’, praticamente un minuto dopo l’espulsione, il Verona passa in vantaggio con Ngonge, tiro a giro col sinistro che beffa Scuffet. Dentro Luvumbo e Sulemana, fuori Viola e Augello. Il Cagliari prova ad attaccare, ma non è incisivo come nella prima frazione. Al 77’ dentro Zappa e Azzi e fuori Oristanio e Hatzidiakos. Per l’assalto finale dentro anche Lapadula per Goldaniga. È però Djuric con un colpo di testa ad andare vicino al gol, miracolo di Scuffet. Che si ripete un minuto dopo su Mboula, col Cagliari sbilanciato in avanti. E al 90’ Djuric la chiude col gol del 2-0.