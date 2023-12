Il Cagliari a Verona per tre punti che valgono doppio

Ecco le possibili scelte di Ranieri in vista della sfida al Bentegodi

Di: Giammaria Lavena

Questo pomeriggio alle 18 il Cagliari scenderà in campo a Verona. Una sfida di vitale importanza contro l'Hellas penultimo, che dista di sole due lunghezze dai rossoblù. Per i cagliaritani un successo varrebbe tanto in termini di classifica: scaccerebbe i fantasmi e permetterebbe al Cagliari di agganciare il Sassuolo in 15esima posizione, allontanando così Empoli e, appunto, Verona, rispettivamente 18esima e 19esima della classe.

Come al solito sono diversi i dubbi da sciogliere per Ranieri: Oristanio insidia sia Viola che Luvumbo per una maglia da titolare, Jankto potrebbe partire dal primo minuto, ma rimane viva l'alternativa Hatzidiakos con conseguente difesa a tre.

Sicuri di un posto Goldaniga e Dossena dietro, mentre sulle fasce dovrebbero agire Augello e Nandez, e al centro Makoumbou e Prati. Davanti dovrebbe arrivare la conferma per Lapadula. Queste le possibili scelte del tecnico capitolino.

Rossoblù alla ricerca del quarto successo in campionato, che garantirebbe alla squadra una situazione di classifica decisamente più confortante rispetto a qualche settimana fa. Fondamentali atteggiamento e mentalità, col Verona che dal canto suo non vorrà perdere l'opportunità di rimanere aggrappato al treno salvezza.