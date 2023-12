Anche la Nasa chiama Antonio Pintus, preparatore del Real Madrid

L'ente americano ha contattato il preparatore dei "Blancos" per conoscere i suoi metodi di lavoro

Di: Redazione Sardegna Live

I suoi metodi di lavoro sono diventati famosi per essere sfiancanti. Ma proprio questi sono uno dei segreti dei successi delle sue squadre. Non a caso Antonio Pintus, preparatore atletico nato a Torino da famiglia originaria di Settimo San Pietro, da anni lavora al servizio del Real Madrid, il club più importante al mondo.

A 61 anni vanta quattro lauree e tre Champions League con i "blancos", sotto le guide tecniche di Zidane e Ancelotti. In passato per lui anche le esperienze con Juve, Inter e Lione. Le sue abilità vengono riconosciute anche fuori dall'ambito sportivo, tanto che per lui è arrivata la chiamata nientepopodimeno che della NASA.

Come riportato dal portale sportivo spagnolo Relevo, infatti, l’ente americano ha voluto conoscere nel dettaglio i metodi di lavoro del preparatore nostrano. Incontro che sarebbe nato durante l'ultima tournée del Real Madrid in America, la scorsa estate.

Dopo una settimana a Los Angeles ci fu una breve tappa a Houston, dove il team della NASA, ipnotizzato dalle sue conoscenze in materia di preparazione fisica, decise di contattarlo. In quell'occasione fu invitato a visitare la sede appena ne avesse avuto l'occasione. Visita che è avvenuta durante l'ultima pausa delle nazionali.

Il "sergente di ferro", così lo chiamano i colleghi, ha potuto così rivelare alcuni trucchi del mestiere agli esperti dell'agenzia, e a sua volta ha arricchito il suo bagaglio con la scoperta delle modalità con cui gli astronauti si preparano fisicamente prima delle spedizioni spaziali.