Cagliari calcio, Zappa: “È quello che ho sempre sognato da bambino”

Il difensore rossoblu dedica il gol alla fidanzata Sara e al fratello Fabio

Di: Redazione Sardegna Live - Foto di Fabio Murru

La sensazione positiva della fidanzata Sara si è concretizzata in un gol che Gabriele Zappa ha realizzato regalando la terza vittoria consecutiva (con la gara di Coppa Italia) al Cagliari.

Per il difensore rossoblu, in Sardegna dalla stagione 2020/21, il match contro il Genoa è stato ricco di emozioni. “È stata un’emozione unica, è quello che ho sempre sognato da bambino”, ha detto a fine gara. Il gol “lo dedico alla mia famiglia, soprattutto alla mia ragazza Sara e a mio fratello Fabio. Proprio Sara ieri mi ha detto che avrei segnato, così, anche quando ho sbagliato la prima volta davanti al portiere, l'azione successiva ci ho creduto”.

Il Cagliari ha sbloccato il risultato al 48’ con la rete di Nicolas Viola, per poi essere raggiunto dagli ospiti tre minuti più tardi con il gol di Albert Gudmundsson. Il vantaggio siglato da Gabriele Zappa è arrivato al 69’ che solo davanti a Martinez lo batte con un destro preciso. Leggi la cronaca della partita.

SU MISTER RANIERI

“La Serie A è tostissima – ha sottolineato il difensore - dobbiamo dare tutti il 110% altrimenti non basta”. E su mister Ranieri ha spiegato: “Ci aveva chiesto di non prendere gol, non ci siamo riusciti. Ci dispiace, dobbiamo migliorare. Noi ci affidiamo a lui al 100%, da quando è arrivato a Cagliari non ha mai sbagliato nulla. Tutto quello che dice, poi si avvera. Mi sta insegnando tanto, lo ringrazio. Dobbiamo continuare ad ascoltarlo e così ci salveremo”.