Cagliari-Parma 3-2, è delirio rossoblù in rimonta

LA CRONACA

Di: Marco Orrù

Il Cagliari batte il Parma in rimonta 3-2 nell'andata della semifinale play-off.

Una partita incredibile che ha visto i ragazzi di Ranieri sotto di due gol nel primo tempo e privi della grinta vista contro il Venezia. A metà ripresa, complice anche l'ingresso di Luvumbo, la squadra di trasforma e segna tre gol prima con lo stesso angolano, poi con un rigore di Lapadula e poi ancora con Zito Luvumbo dopo un'azione strepitosa in solitaria. Sabato il ritorno a Parma dove basterà anche il pareggio.

LA CRONACA - Il Cagliari si schiera in campo con Radunovic in porta, Zappa e Azzi sulle fasce, Altare e Dossena centrali, Nandez e Rog ai fianchi di Makoumbou a centrocampo, Mancosu dietro Lapadula e Pavoletti davanti.

Avvio di gara equilibrato con le due squadre che cercano di non scoprire fin da subito tutte le carte. Al 10’, però, il Parma va in vantaggio: Koulibaly mette in mezzo, Benedyczak fa la finta, Sohm gliela restituisce e il polacco beffa Radunovic! Gelato il pubblico rossoblù.

Al 14’ ancora Parma pericoloso con Vasquez che col sinistro calcia da posizione favorevole di poco a lato. La risposta del Cagliari è tutta in un tiro da fuori di Mancosu che Buffon para in due tempi. Al 26’ il Parma raddoppia: Estevez serve Sohm che con una finta si libera di Zappa e conclude a rete beffando Radunovic sul suo palo.

Al 30’ punizione dal limite di Mancosu, Buffon si rifugia in corner; dal successivo tiro dalla bandierina arriva il colpo di testa alto di Rog. Cagliari in confusione: Mancosu per Lapadula in profondità, palla troppo lunga. Al 40’ ancora Sohm, incontenibile, calcia alto al volo. Al 45’ Azzi conclude in maniera sbilenca a lato concludendo un pessimo primo tempo per il Cagliari.

All’intervallo, il Cagliari sostituisce Rog e Pavoletti per Deiola e Luvumbo. Nel Parma fuori Buffon e dentro il suo secondo Chichizola.

Al 62’ dentro Viola e fuori Mancosu. Al 67’ Deiola conclude alto da buona posizione. Al 68’ il Cagliari arriva al pareggio: Nandez recupera un pallone a Cobbaut, crossa in mezzo e Luvumbo conclude al volo alle spalle di Chichizola. Dentro anche Di Pardo e Goldaniga per Dossena e Zappa.

Al’84’ rigore per il Cagliari per fallo su Luvumbo: batte Lapadula che trasforma e pareggia.

Al 90’ arriva il gol del vantaggio del Cagliari: azione strepitosa di Luvumbo che la mette sotto l’incrocio e fa esplodere la Unipol Domus. Cinque minuti di recupero. La partita finisce con la clamorosa rimonta del Cagliari.