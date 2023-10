Calcio: l'Olbia passa al 70% alla società svizzera Swiss Pro

Marino resta presidente, previsti investimenti su squadra e impianti

Di: Redazione Sardegna Live, foto Olbia Calcio

La società svizzera Swiss Pro entra al 70 per cento nel capitale dell'Olbia calcio, società iscritta al campionato di Lega Pro. Sottoscritto un contratto preliminare tra i soci (Alessandro Marino, Alexandre Tartara, Gian Renzo Bazzu, Massimo Curreli) e Swiss Pro Promotion GmbH (SwissPro). Entro tre settimane la conclusione del passaggio di quote. Swiss Pro è un'azienda di recente costituzione formata da esperti del settore calcistico, professionisti e investitori. Gli attuali soci manterranno una quota complessiva del 30%.

Alessandro Marino continuerà a ricoprire la carica di presidente mentre Tartara e Bazzu saranno consiglieri insieme ad altri quattro nuovi membri. Previsti maggiori investimenti nel settore giovanile, nella prima squadra e lo sviluppo di un settore calcistico femminile competitivo. Altri obiettivi: l'aumento dei ricavi e la costruzione delle infrastrutture a supporto del club.

"Io e i miei soci - spiega Marino - dopo un lungo confronto con numerosi soggetti italiani e stranieri, abbiamo scelto di aprire il capitale a SwissPro che ci ha pienamente convinto grazie al suo approccio innovativo e dinamico, in linea con il nostro modo di pensare e la nostra strategia di fondo. Resterò con piacere e passione alla guida del club, anche se come socio di minoranza, per completare il progetto di crescita iniziato nel 2015 e che fino ad oggi ha portato l'Olbia a partecipare consecutivamente e in modo sostenibile a otto campionati italiani professionistici per la prima volta nella storia del club".

Benno Räber, membro del consiglio di amministrazione e Cso di SwissPro, commenta: "L'investimento e l'impegno a livello strategico con l'Olbia calcio arriva dopo diversi anni di paziente costruzione di un team di professionisti esperti sia all'interno che all'esterno del settore calcio, nonché di professionisti finanziari e legali con un background imprenditoriale che supportano la filosofia generale di SwissPro di considerare il calcio come un business molto più ampio rispetto alla sola gestione di una prima squadra in un campionato competitivo".