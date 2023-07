Cagliari. Un innesto di qualità per il centrocampo: è fatta per Jankto

Il centrocampista ritrova Ranieri dopo l'esperienza alla Samp. Arriva dal Getafe

Di: Redazione Sardegna Live

Il Cagliari ha concluso la trattativa per Jakub Jankto. Vecchia conoscenza della Serie A, il centrocampista ceco classe '96 ha già vestito le maglie di Udinese e Sampdoria.

La scorsa stagione ha militato in patria, allo Sparta Praga, in prestito dal Getafe detentore del cartellino. Come riportato da Sky, Jankto approderà presto in Sardegna.

Esperienza e qualità che vanno ad aggiungersi al centrocampo rossoblù. Vecchia conoscenza di Ranieri, che lo allenò in blucerchiato, la mezzala 27enne può vantare anche 45 presenze con la Nazionale ceca. 

Foto Instagram Jankto