Bari-Cagliari, record assoluto di presenze al San Nicola

Oltre 58.000 spettatori per assistere alla partita che decreterà la promozione in Serie A

Di: Redazione Sardegna Live, foto Ansa

"Questa sera al San Nicola oltre 58.000 cuori batteranno per la gara che deciderà chi sarà la terza promossa in Serie A. Per l''Astronave' sarà il record assoluto di presenze. Superato il precedente di Bari-Inter del '90 che fece registrare poco meno di 56.000 spettatori (55.490)". Così il Bari, con una nota diffusa sul sito del club, ha comunicato che stando ai dati delle vendite stasera segnerà il primato di presenze nello stadio progettato dall'architetto Renzo Piano. Il pubblico delle grandi occasioni, come merita la finale di ritorno dei play-off di Serie B che decreterà la promozione di Cagliari o Bari in Serie A.

Il numero di spettatori definitivo sarà comunicato dopo il fischio d'inizio. Prima della gara ci sarà il dj set del Demodé club con Dario D e Nino Voice (18:45-19:35), poi l'esibizione del duo Serpenti con "Io non sono normale" (19:42), nel post riscaldamento esibizione timpanisti e sbandieratori associazione Nicolaus Barium (20:12), poi esibizione live inno Bari con Sabino Bartoli (20:23), e infine l'esibizione della banda dell'Aeronautica Militare di Bari e della Brigata Pinerolo di Bari (20:27).

A fine primo tempo ancora live del duo Serpenti con cover "Se m'innamoro", il light show con esibizione di Johnson Righeira su "Vamos a la playa" e l'attività BKT con rigori calciati da due tifosi come in Bari-Frosinone. Dopo il fischio finale sarà premiata la squadra promossa nella massima serie. (ANSA).