Manchester City-Inter, oggi finale Champions League: dove vederla in tv

Finale di Champions League, stasera, tra Manchester City e Inter. Ecco le info su dove sarà possibile vedere la partita

Di: Adnkronos

(Adnkronos) - Finale di Champions League, stasera, tra Manchester City e Inter. Il match si giocherà allo stadio Atatürk Olympic di Istanbul (Turchia) con calcio d'inizio alle ore 21.00 (22.00 ora locale). Per chi non potrà essere presente, ecco le info su dove sarà possibile vedere la partita, oltre alle probabili formazioni indicate dal sito Uefa.

Il match sarà trasmesso in chiaro e in streaming. La partita sarà quindi visibile su Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e sulle piattaforme SkyGo, Now e Infinity.

Ecco le probabili formazioni secondo il sito Uefa:

Manchester City - Ederson; Walker, Rúben Dias, Aké; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gündoğan, Grealish; Haaland

Inter - Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozović, Hakan Çalhanoğlu, Dimarco; Lautaro Martínez, Džeko